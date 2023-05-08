عرض «من أجل زيكو» ضمن فعاليات جمعية الفيلم الـ49

عرضت إدارة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ49، فيلم «من أجل زيكو»، بحضور عدد كبير من الجمهور، فضلا عدد من صناعه.

حضور الندوة

وحرص على الحضور، بطل فيلم من أجل زيكو، الطفل يوسف صلاح، بالإضافة إلى مدير التصوير حسين عسر.

وبدأت الندوة، بالحديث عن الفيلم وخروجه إلى النور، بالإضافة إلى فترة التحضير له.

وكان بيتر ميمي حصل في حفل افتتاح المهرجان، على شهادة مشاركة من المهرجان عن فيلم «من أجل زيكو»، وحرص على مشاركتها مع الجمهور، وكتب عبر انستجرام: «من أجمل الأفلام على قلبي.. سنغزو العالم».

وتفاعل مع بيتر ميمي، عدد من الفنانين ومن بينهم بدرية طلبة، عصام السقا، هشام جمال وهبة عبد العزيز وشريف حافظ، كما علق خالد الكمار موسيقار الفيلم وعلق: «من أجمل الأفلام على قلوبنا كلنا والله».

أبطال فيلم من أجل زيكو

يذكر أن فيلم من أجل زيكو، يشارك في بطولته كل من منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، سليمان عيد، دياب، محمود حافظ، عمرو عيد الجليل، ليلى عز العرب، كارولين عزمي، سمر مرسي.