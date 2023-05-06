«الجريمة» يفتتح فعاليات مهرجان جمعية الفيلم الـ 49 اليوم

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والتي ستستمر حتى 13 من مايو بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، على أن يقام حفل الختام يوم 20 مايو المقبل.

الختام يوم 20 مايو

وتبدأ فعاليات الدورة بكلمة من مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان، وضيف شرف الدورة الفنان حسين فهمي، وبحضور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ولجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم برئاسة السيناريست إبراهيم الموجي وبعضوية كل من الناقد السينمائي وليد سيف رئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقدة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، والمخرج محمد ياسين، والمنتج هشام سليمان، وعدد من صناع السينما والشخصيات العامة، ويقدم الحفل الإعلامية دينا يحي.

وسيتم خلال بداية الفعاليات تسليم شهادات تقدير للأفلام التي حصلت على أعلى الأصوات في الاستفتاء العام لمهرجان جمعية الفيلم خلال 2022 وشارك فيه نقاد وصحفيين وبعض من صناع السينما وأعضاء جمعية الفيلم، وسيقوم الفنان حسين فهمي والدكتور خالد عبدالجليل بتسليم مخرجي الأفلام ومنتجيها تلك الشهادات، ثم تبدأ فعاليات اليوم الأول بعرض فيلم «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، ويعقبه ندوة بحضور صناع الفيلم تديرها الكاتبة الصحفية باكينام قطامش.

باكينام قطامش تدير ندوة فيلم الجريمة

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2022 اختيار 8 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وهي وفقا لموعد عرضها «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، و«من أجل زيكو» للمخرج بيتر ميمي، و«ليلة قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، و«العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال، و«كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، وهي الأفلام التي ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس على جوائز هذه الدورة، بينما سيعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من «حامل اللقب» للمخرج هشام فتحي، و«تسليم أهالي» للمخرج خالد الحلفاوي، و«فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام.