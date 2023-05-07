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الحوار الوطني.. المحليات نبض الشارع (ملف خاص)

«الوطن» تفتح ملف تطوير المجالس المحلية المطروح على طاولة الحوار «8»

كتب:

إمام أحمد
10:18 م | الأحد 07 مايو 2023
الحوار الوطنى

الحوار الوطنى

تعتبر المحليات أحد الملفات المهمة الغائبة على مدار السنوات الماضية، منذ تأجيل آخر انتخابات محلية كان من المقرر عقدها أبريل 2008، ومنذ ذلك التأجيل وحتى اليوم لم تُعقد انتخابات المحليات، وسط مطالبات ومقترحات كثيرة بتعديل القانون وزيادة الاختصاصات.

ويطرح الحوار الوطنى قضايا وشئون المجالس المحلية على طاولة مناقشاته، من خلال تخصيص لجنة باسم «المحليات» ضمن لجان المحور السياسى، والمنوطة بفحص ودراسة مقترحات الأحزاب والخبراء والمتخصصين لإجراء أول انتخابات محليات تُعقد منذ أكثر من 15 عاماً، وتنمية دور المجالس المحلية فى مصر، التى يصفها البعض بـ«عصب الإصلاح».

واستقبلت إدارة الحوار الوطنى مقترحات من ٦٥ حزباً سياسياً، من بينها مقترحات خاصة بملف المجالس المحلية، خلال فترة التحضيرات قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار، وهى الفترة التى شهدت ٢٣ اجتماعاً لمجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى فيها من كل الإجراءات التنظيمية والتحضيرية. وتنوعت المقترحات والتوصيات على طاولة لجنة المحليات، التى تحاول وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير المحليات، لتحسين مستوى الأداء والخدمات والرقابة فى المحافظات والمدن والقرى.

«الوطن» تواصل تغطيتها المستمرة لأنشطة وفعاليات الحوار الوطنى، من خلال تسليط الضوء على القضايا التى تناقشها اللجان النوعية التى يبلغ عددها ١٩ لجنة، وتناقش فى هذه الحلقة قضايا ومناقشات لجنة المحليات، ضمن اللجان الخمس للمحور السياسى، التى تحظى بأهمية كبيرة على طاولة الحوار.

 

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بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.