العربية للحوار تشارك في مؤتمر مجتمع المخاطر ببيروت

شاركت الدكتورة حنان بوسف رئيسة المنظمة العربية للحوار في المؤتمر العربي الذي نظمته الهيئة القبطية الانجيلية برئاسة القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية القبطية والهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي "بحضور مفكرين وخبراء من مختلف الدول العربية في الفترة من ١-٣ مايو ٢٠٢٣.

وقد قدمت الدكتورة حنان يوسف ورقة عمل رئيسية خلال المؤتمر تحت عنوان "آليات مواجهة مجتمع المخاطر في الوطن العربي "وطرحت فيها تصور منهجي لرؤية عربية حول أهم الإليات التي تساعد في مواجهة التحديات الكبيرة والمخاطر التي يواجهها الوطن العربي من خلال التركيز علي عدد من الخطابات المساندة الناعمة مثل الأعلام والتعليم والمجتمع المدني والثقافة في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع العربي الان ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تعزز مفهوم الهوية العربية وتعتمد علي التكامل العربي .

د.حنان يوسف: بدأنا خطة عمل جديدة للمنظمة للتوسع عربيا ودوليا في الحوار

وعلي صعيد اخر عرضت الدكتورة حنان يوسف امام إجتماع شبكة الحوار العربي تجربة المنظمة العربية للحوار في دعم مسيرة الحوار العربي باعتبارها من أوائل المنظمات العربية المؤسسة لهذه الشبكة المتميزة التي تعمل علي مد جسور التواصل بين الثقافات من خلال منظمات المجتمع المدني حيث تحتفظ المنظمة بعضويتها في الشبكة لأكثر من من عشرين عاما في ضوء خبرة المنظمة الممتدة في خدمة قضايا الحوار والتنمية الثقافية عربيا ودوليا .

وخلال الفاعليات شاركت الدكتورة حنان يوسف في اللقاء الذي عقد بين المفكرين العرب مع وزير التعليم العالي اللبناني د عباس الحلبي حول تحديات التعليم في الوطن العربي والذي نظمته الهيئة القبطية الانجيلية برئاسة القس د اندريا زكي في العاصمة اللبنانية بيروت وأدار الحوار القس د رياض جرجور رئيس منتدي التنمية والحوار في ودار الحوار حول أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي في مجال التعليم والبحث العلمي وسبل مواجهته من أجل دعم مساهمة التعليم في بناء الإنسان العربي وأكدت أن التعليم العربي لابد ان يتطور وفق تطورات التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والميتافيرس ولكن بما لا يؤثر علي السياق الاجتماعي والثقافي للوطن العربي.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف ان المنظمة العربية للحوار قد بدات في تنفيذ خطتها الجديدة في تنشيط برامجها وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية الشريكة وهو ما تم مؤجرًا في كل تونس والعراق و اسبانيا ولبنان والسودان والسعودية وسوف يمتد قريبا من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة مع عدد البلدان الاوروبية والعربية وفق استراتيجية المنظمة من اجل تعزيز مسارات الحوار الثقافي من خلال الاعلام والتعليم ورفع الوعي بقيمة الانسان العربي وهو من اهداف المنظمة .