بحث استعدادات عقد المؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي

بحث رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي والأمين العام للمجلس السفير فهمي فايد، آخر الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وفقا لقرار مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بعقد المؤتمر الأول خلال الربع الأخير من عام 2023.

الاستراتيجيات الوطنية والعربية في مجال حقوق الإنسان

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم، أن العسومي أكد، خلال اللقاء، الدعم الكبير الذي يوليه البرلمان العربي لعقد هذا المؤتمر الدولي الأول والذي يرسخ لآلية عربية دائمة تنعقد سنويا لاستعراض الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن المؤتمر يستهدف في الأساس أبرز الجهود البناءة والاستراتيجيات الوطنية والعربية في مجال حقوق الإنسان وذلك ليتم البناء عليها، وتبادل الخبرات والممارسات العربية في القضايا ذات الأولوية التي تهم المواطن العربي.

وأوضح العسومي أن هذا المؤتمر سيكون بالتعاون والتنسيق والشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان عموم إفريقيا، ومن يرغب من البرلمانات الإقليمية الأخرى خاصة البرلمان الأوروبي.

وأكد أن مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي كان في اجتماعه الأخير خلال شهر مارس ارتأى تأجيل انعقاد المؤتمر من مايو المقبل، لنهاية العام الجاري وذلك لمزيد من الاستعداد والتحضير الجيد، والتنسيق مع بعض الشركاء في الجانب الدولي خاصة وأن شهري سبتمبر وأكتوبر سيشهدان اجتماعات وفاعليات خاصة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

دعم التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمة العربية لحقوق الإنسان

وشهد اللقاء أيضا مناقشة فتح آفاق للتعاون والتنسيق بين المرصد العربي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، حيث تم الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون بين الجانبين على هامش اجتماعات المرصد القادمة والمقرر انعقادها نهاية شهر مايو، كما شهد مباحثات تستهدف تدعيم التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمة العربية لحقوق الإنسان باعتبارها من أقدم المنظمات العربية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتغطي غالبية الدول العربية.