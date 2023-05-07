«التأمين الصحي»: 8 مليارات جنيه تكلفة الأدوية المقدمة سنويا

أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن مراحل الرعاية الصحية في مصر عام 2014 كانت متأثرة بالمجريات التي حدثت وكانت هناك مشكلة في توفير وإتاحة الأدوية والمستلزمات وبعض الإجراءات، لافتا إلى أن 8 مليارات جنيه تنفق سنويا تكلفة الأدوية المقدمة داخل التأمين الصحي.

تقديم الخدمات الطبية في المبادرات الرئاسية

وأضاف «ضاحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، أنه بداية من عام 2018 وصدور قانون التأمين الصحي الشامل كان لزاما على الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، إذ جرى العمل على عدة محاور منها التوسع في التغطية التأمينية لأطياف الشعب المصري وتقديم الخدمات الطبية في المبادرات الرئاسية.

69 مليون مصري تغطيهم مظلة التأمين الصحي

وتابع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي: «حتى عام 2020 كان نحو 53.7 مليون مواطن يتميزون بالتغطية التأمينية، وفي النصف الثاني من العام ذاته وافق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضم فئات أخرى جديدة، ويتم الآن ضم فئات أخرى لمظلة التأمين الصحي، الذي يحتوي الآن على 69 مليون مصري».