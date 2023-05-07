مصرع طالبة سقط عليها حجر خلال سيرها بالشارع في كفر الشيخ

شهد شارع السينما، بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، مصرع طالبة بالصف الثاني الإعدادي، نتيجة سقوط حجر من علو، من أعلى برج سكني، تسبب في إصابتها بإصابات بالغة، وتوفيت في الحال، وجرى نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بمصرع طالبة بالصف الثاني الإعدادي، متأثرة بإصابتها نتيجة سقوط حجر من علو، من أعلى برج سكني، تسبب في إصابتها بإصابات بالغة، ووفاة الفتاة متأثرة بإصابتها في الحال، ليُحرر بذلك محضر بقسم شرطة دسوق.

على الفور انتقل ضباط قسم شرطة دسوق لموقع البلاغ، وتبين وفاة الطالبة «د.ص.م»، 15 عاماً، طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة النجاح الإعدادية بنات بدسوق، حيث توفيت متأثرة بإصابتها ليُجري نقلها عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى دسوق العام.

إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام

حُرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة دسوق، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة، كما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.