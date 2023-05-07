مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 4 آخرون، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، فى حوادث متفرقة بنطاق مراكز كفر الشيخ، والحامول، وبيلا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تسمم غذائي وحوادث سير

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً بورود إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة بعدد من مراكز المحافظة.

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى مصرع «ح.م.ح»، 47 سنة، من مدينة كفر الشيخ، نتيجة تسمم لتناول مادة غير معلومة بطريق الخطأ، كما أُصيب كل من، «ف.ا.ح»، 43 سنة، من مسير، بجروح وكدمات فى انقلاب دراجة نارية، و«م.م.ع»، 32 سنة، من الحامول، بكدمات متفرقة بالجسم، فى تصادم سيارة وتروسيكل.

وأُصيب، «ب.أ.ف»، 20 سنة، باشتباه نزيف بالبطن والصدر، لسقوطه من أعلى، و«م.ع.أ»، 32 سنة، من قرية الكراكات، بمركز بيلا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فى انقلاب سيارة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.