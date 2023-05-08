تفاصيل وفاة عامل دليفري بعد أسبوع من تعرضه لحادث سير في السويس

حالة من الحزن أصابت أهالي محافظة السويس، بعد وفاة عامل دليفري يدعى «كريم منير»، إثر إصابته في حادث سير بشارع الشهداء بحي السويس منذ نحو أسبوع، وظل في غيبوبة تامة حتى فارق الحياة أمس، بعد أنّ حاول أنّ يتفادى شخصًا ظهر أمامه فجأة، فانقلبت به الدراجة البخارية وأصيب بنزيف في المخ.

وفاة عامل دليفري بعد أسبوع من تعرضه لحادث

وكان والد الشاب الراحل الذي كان يعمل يعمل دليفري بمحافظة السويس، قد استغاث لعلاج نجله الذي أصيب منذ أيام بحادث، دخل على إثره في غيبوبة تامة وهو يحاول تفادي شخص لعدم الاصطدام به وانقلبت به الدراجة النارية، وأصيب إصابة بالغة في المخ وشرخ في الدماغ.

وأكد والد الشاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نجله الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، أصيب بشرخ في المخ وتجمع دموي على الدماغ، ودخل في غيبوبة حتى توفي أمس، وكان هو العائل الوحيد للأسرة: «ابني كان هو اللي بيصرف علينا لأني راجل كبير في السن، وبعد وفاته، معندناش أي مصدر دخل تاني».

تشييع جثمان الشاب الراحل

وشيع أهالي السويس، جثمان الشاب كريم منير بمقابر أسرته، وسط حالة من الحزن على رحيل الشاب في أثناء عمله، بهدف الإنفاق على أسرته ومساعدة والده، لكن القدر كان له كلمته وذهب به إلى جوار ربه.