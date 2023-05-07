مصرع سيدة وإصابة شخصين في حادث سير بالسويس

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان بإصابات مختلفة فى حادث تصادم سيارة ملاكي بهما، بنزلة كوبري التوفيقية، أمام مسجد الاستقامة، في حي فيصل بمحافظة السويس، وتم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقى العلاج ورفع آثار الحادث من الطريق ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

بلاغ بالحادث

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغاً، من قائدى السيارات المارة بالقرب من كوبري التوفيقية، في محافظة السويس، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأشخاص مترجلين ووقوع إصابات

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، بثلاث سيارات إسعاف لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم حيث تبين وجود جثة لسيدة وشخصين مصابين.

معاينة الحادث

توجهت قوة أمنية، لمكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، وقوع حادث صدمت فيه سيارة ملاكي رقم ط س م 2698 بشخصين مترجلين بعد نزلة كوبري التوفيقية أمام مسجد الاستقامة طريق مدينة السلام – بترو جيت اتجاه صينية بتروجت وإصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى السويس العام والجثة إلى مشرحة السويس.