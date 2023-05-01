تفاصيل مصرع طفلة في حادث سير أثناء خروجها من الحضانة بالمنوفية

شهدت قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم في المنوفية، مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات «توك توك» أثناء خروجها من الحضانة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى نقل الطفلة إلى المستشفى والتأكد من وفاتها، وتمكنت وحدة مباحث شرطة مركز شبين الكوم من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفلة أثناء عودتها من الحضانة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شبين الكوم بقيادة المقدم محمد المغربي، رئيس المباحث، تبين وفاة الطفلة «س. ا» في حادث أثناء خروجها من الحضانة، كما تبين أن سائق التوك توك المتهم في الواقعة يدعى «ع . ا» وتم ضبطه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي تباشر تفاصيلها وفاة الطفلة وسؤال أسرتها وسماع الشهود، وأقوال المتهم سائق التوك توك.

إخطار بمصرع طفلة

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمصرع طفلة صدمها توك توك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، وتم ضبط المتهم وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.