إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بطريق العميد في مطروح

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين، منذ قليل، ميكروباص ومبرد ربع نقل، على طريق العميد بمركز الحمام شرق مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلي أقرب مستشفى، وأخطر قسم شرطة الحمام اللواء السيد سلطان مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين وحالات الإصابة

واستقبل مستشفى الحمام المركزى، اليوم الأحد، مصابي حادث تصادم طريق العميد شرق مطروح، وننشر الأسماء والحالات وهم: «عبد الله رحومه كويله سعداوي 50 عاما، من العميد بالحمام، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات بالوجه، ونعمة عبيد فرحات عبد ربه، 51 عاما، من العميد الحمام، مصابة بكدمة شديدة بالصدر، وكدمة بالظهر، ووردة عبد النبى مراجع هنداوي، 22 عاما، من الحمام، مصاب بسحجات بالقدمين، ومنصور محمد عبد المنعم 38 عاما، من كفر الدوار بالبحيرة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح بالوجه واشتباه نزيف بالبطن ومحمود سعد موسى 20 عاما، من البحيرة، مصاب بجرح قطعى بالوجه، وكدمة بالرقبة، وسحجات متفرقة بالجسم، وباسم عريف على عبد الكريم 21 عاما، من البحيرة يعاني من جرح بفروة الرأس، واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وجرح قطعي باليد اليمنى، وإسلام محمد عبد الغفار 36 عاما، من البحيرة، مصاب بكسر بالأسنان، وسحجات بالوجه، وكدمة في الرأس، وعبد الرحمن السيد عيسى 39 عاما، من الحمام، مصاب بسحجات بالقدمين، وسحجات في الوجه.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام شرق محافظة مطروح إلى موقع الحادث وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.