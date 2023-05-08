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تكريم عمر خيرت بحفله في المتحف المصري الكبير

كتب:

أبانوب رجائي
12:22 ص | الإثنين 08 مايو 2023
عمر خيرت

عمر خيرت

أقيم قبل قليل حفل غنائي ضخم  بالمتحف المصري الكبير للموسيقار عمر خيرت، وشهد الحفل تكريم للموسيقار الكبير عمر خيرت، وسلم له التكريم المستشار أمير رمزي.

إلهام شاهين وليلى علوي 

وحضر الحفل، عددا كبيرا من الفنانين، بينهم إلهام شاهين وليلى علوي وهاني رمزي، وغيرهم من الفنانين، بينما قدمت الحفل ليلى عز العرب.

ومن المقرر، أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل مجموعة كبيرة من المقطوعات الموسيقية المختلفة، من بينها «قضية عم أحمد، الإرهابي، ليلة القبض على فاطمة، خلي بالك من عقلك، ضمير أبلة حكمت، النهر الخالد، 100 سنة سينما».

حفلات عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

من المقرر أن يحيي عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية، حفلين خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر إقامتهما يومي 10 و11 مايو 2023، وذلك على المسرح الكبير بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وقيادة المايسترو ناير ناجي.

ويذكر أن الصفحة الرسمية للموسيقار عمر خيرت، أعلنت مؤخرا عن فوزه بجائزة أكثر شخصية مؤثرة في مجال الموسيقى لعام 2022 من Daily News Egypt.

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بقلم أبانوب رجائي