تفاصيل حفلي عمر خيرت في دار الأوبرا خلال شهر مايو.. الدخول بالزي الرسمي

أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر تفاصيل حفلي الموسيقار الكبير عمر خيرت والمقرر إقامتهما يومي 10 و11 مايو 2023، وذلك على المسرح الكبير بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو ناير ناجي.

رابط حجز تذاكر عمر خيرت بالأوبرا

ويمكن لراغبي حضور الحفل حجز تذاكر الموسيقار عمر خيرت من شباك التذاكر بالأوبرا، أو من هذا الرابط.

ونوهت دار الأوبرا المصرية في بيان، بأنها غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك، وعلى الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا ويلزم ارتداء «البدلة كاملة وجاكيت وكرافتة»، مع الالتزام بعدم الدخول بدون ارتداء كمامات.

وكذلك الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور، مع عدم السماح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات، مع عدم السماح بالتصوير .

أسعار تذاكر حفلات عمر خيرت

وتتراوح أسعار تذاكر حفلات عمر خيرت لهاتين الحفلتين من 610 جنيها إلى 1260 جنيها مصريا.