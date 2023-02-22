انتهاء تصوير «لف وارجع تاني» والتحضير لفيلم «هارلي» لـ محمد رمضان

انتهى صناع «لف وارجع تاني» من تصوير مشاهد الفيلم، حيث جرى تصوير المشاهد الأخيرة من العمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

أبطال فيلم «لف وارجع تاني»

الفيلم إنتاج رويال صن سامر المحضر، وتأليف ورشة برة الصندوق لـ محمود حمدان، وإخراج شادي علي، ومنتج فني محمد ناصف، ومهندس ديكور كريم الشحات، وبطولة أحمد فتحي، وأيتن عامر، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، ومحمد رضوان، وطارق الإيبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.

أحداث فيلم «لف وارجع تاني»

تدور أحداث «لف وارجع تاني» في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

من ناحية أخرى، بدأت التحضيرات الأولية لفيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان، والذي تعاقد مؤخراً مع المنتج سامر المحضر على بطولة الفيلم، وقال رمضان، عقب توقيع العقد أن الفيلم مقرر عرضه في عيد الفطر المبارك، ويأمل ان يكون بداية للانطلاق عدة مشروعات أخرى مع المنتج سامر المحضر.