الصور الأولى من «لف وارجع تاني» بحضور أبطال الفيلم

يواصل صناع «لف وارجع تاني»، تصوير مشاهد الفيلم، بعد تصوير المشاهد الأولى بمنطقة دهشور، والفيلم من إنتاج شركة رويال صن للإنتاج والتوزيع، لصاحبها المنتج سامر المحضر، بطولة عدد كبير، منهم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبد الله ومحمد رضوان.

ضيوف شرف فيلم لف وارجع تاني

يسعى فريق الفيلم، نحو الانتهاء من تصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تسير معدلات التصوير بشكل جيد، بعد انضمام عدد من الفنانين، كضيوف شرف بالفيلم منهم الفنان سليمان عيد والفنان إسماعيل فرغلي، كما تعاقدت الجهة المنتجة مع النجم الشاب طارق الإبياري لتجسيد أحد الأدوار الرئيسية بالفيلم.

تعرف على أحداث فيلم لف وارجع تاني

تدور أحداث الفيلم، في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الاصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل احدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها، وقد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

يشار إلى أن فيلم لف وارجع تاني، تأليف ورشة برة الصندوق لـ محمود حمدان، إخراج شادي علي، منتج فني محمد ناصف، مهندس ديكور كريم الشحات، بطولة النجوم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.