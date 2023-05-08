رامي جمال يطلق أغنية كلمة سلام بـ«يوتيوب» (فيديو)

أطلق الفنان رامي جمال، أغنيته الجديدة «كلمة سلام» عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب» والمنصات السمعية المختلفة.

كلمة سلام من ألحان رامي جمال

أغنية كلمة سلام من كلمات محمد جمعة، ألحان رامي جمال، توزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة، من إنتاج رامي الشخصي شركة أر جي برودكشن.

كلمة سلام دي متقولهاش

وبلاش تسبني حبيبي بلاش

انا لسه عايزك بتكلم

اسمعني مرة متستقواش

آخر أعمال رامي جمال

طرح مؤخرا رامي جمال، أغنية «عاملة إية» التي حققت نجاحا كبيرا، وروج لها رامي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «عاملة إيه أغنيتي الجديدة حاليا على يوتيوب، كلمات أحمد العزب، وألحان أحمد العدل، وتوزيع وميكس وماستر الهامي دهيمه، وأحمد حسام، وتصميم الفيديو أحمد بدر، سوشيال ميديا رضوى».