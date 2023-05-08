إصابة 10 في تصادم سيارتي ميكروباص ونصف نقل جنوب بورسعيد

أصيب 10 أشخاص بينهم سيدة، في الساعة الأولى من صباح اليوم، في تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نصف نقل، بطريق بورسعيد الإسماعيلية، أمام قسم شرطة جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصل إلى مستشفى السلام بورسعيد، مصابان وهما عايدة محمد السعيد زغلول 47 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالجمجمة، وأيمن غريب هلال 55 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما وصل إلى مستشفى 30 يونيو 8 مصابين، وهم:

أحمد محمد عبد الوهاب 20 سنة

محمد صلاح مدلع 21 سنة

أحمد محمد عاشور 22 سنة

محمد أحمد فريد 21 سنة

السيد أحمد محمد 22 سنة

محمد عبده محمد كامل 21 سنة

عبد الرحمن محمد محمود 30 سنة

خالد أحمد محمد سالم 50 سنة، جميعهم بكدمات وسحجات بمتفرقة بالجسم، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن سيارة ميكروباص اصطدمت مع أخرى نصف نقل أمام قسم شرطة الجنوب بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن الحادث إصابة 10 مصابين.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق، وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارتين، ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.