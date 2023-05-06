إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق السريع بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص أجرة وسيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع أمام قرية بديني بمركز مطاي في شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة.

حادث تصادم بالطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم ملاكي «2641 ن ا ج» وميكروباص «7275 ن ي ر»، بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، أمام قرية بديني التابعة للوحدة المحلية بأبو عزيز في مركز مطاي.

نقل 6 مصابين إلى المستشفى

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص هم: عيسى إبراهيم محمد 15 عاما، طالب، علي حسن محمد 62 عاما، بالمعاش، يقيمان في مركز مغاغة، عمر فتحي ممدوح 23 عاما، مقيم بأبوقرقاص، محمد صابر عباس 28 عاما، مقيم بسمالوط، سلفيا شريف يوسف 24 عاما، وشقيقتها مرنا 25 عاما، تقيمان بمدينة المنيا.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارتين تخت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.