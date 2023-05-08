تفاصيل حادث إطلاق النار في ميامي بيتش.. مصرع وإصابة 3 أشخاص

شهدت ميامي بيتش بولاية فلوريدا، الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، حادث إطلاق نار، فجر أمس الأحد، أسفر عن مقتل رجل وإصابة امرأتان، فيما كشفت الشرطة تفاصيل الواقعة.

العثور على 3 أشخاص مصابين بالرصاص

وقالت شرطة ميامي بيتش، إن السلطات تلقت بلاغات عن إطلاق نار بميامي بيتش قبل الرابعة صباحا بقليل في ملهى جالا الليلي في منطقة ساوث بيتش، مشيرة في بيان، إلى عثور الضباط على 3 أشخاص مصابين بالرصاص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت شرطة ميامي بيتش، أن رجل وامرأتين تم نقلهم إلى مركز ميامي حيث توفي الأول، جراء حادث إطلاق النار في ميامي بيتش.

متحدث باسم الملهي: ملتزمون بتقديم المساعدة

وفي سياق متصل، حدد أصدقاء الرجل المتوفي، هويته، ويدعى لويل جريسوم، مغنى راب معروف باسم «يانج لو»، وفقا لما ذكره موقع «إن بي سي ميامي» الأمريكي.

بدوره، قال متحدث باسم ملهى جالا الليلي في بيان نشره على الإنستجرام، إن الملهى يشعر بالصدمة والحزن العميق من الحادث المعزول، مقدما التعازي لأسرة وأصدقاء الرجل القتيل.

وأضاف المتحدث باسم الملهي، أن جالا ملتزم تمامًا بتقديم المساعدة والتعاون مع شرطة ميامي بيتش أثناء إجرائهم التحقيقات.

جدير بالذكر، أن حادثا لإطلاق النار وقع أمس الأول السبت،على طريق بالميتو السريع في شمال غرب ميامي ديد، ما أسفر عن نقل شخص إلى المستشفى.