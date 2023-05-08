عضو لجنة العفو: مشهد انطلاق الحوار الوطني إعادة إحياء لتحالف 30 يونيو

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، تعيد تذكيره بمشهد تحالف ثورة 30 يونيو، الذي وقف أمام الإرهاب والتطرف، واختطاف الهوية المصرية ومصر بشكل عام.

إعادة إحياء تحالف 30 يونيو

وأضاف «السقا»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمثابة تحالف جديد أو إعادة إحياء تحالف 30 يونيو، ولكن من أجل أهداف أخرى لترتيب أولويات العمل الوطني ومحاربة الفقر، والجهل ومشكلات المجتمع بشكل عام.

وأشار إلى أن هذا التحالف، هو المحرك الأساسي والعقل الذي يحرك الدولة نحو الأمام والتقدم، لكن لكي يحدث ذلك، يحتاج الأمر تقييم للتقدم، ولا يحدث صدفة، وأي دولة تقدمت حدث نتيجة لحوار في البداية، وحول هذه النواة مجموعة من القيم.

فرصة أن يتحدث الناس

وقال عمرو عز، أحد المشاركين في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني فرصة أن يتحدث الناس مع بعضها، متابعا: الحوار فرصة عظيمة لا بد من استثمارها والمساهمة في إنجاح الحوار الوطني، ومن تلقى الدعوة يجب أن يشارك.

وأضاف أحد المشاركين في الحوار الوطني، «أخذنا ضمانات بأنه لن يكون هناك حساسية في الحوار وطرح كل الموضوعات على طاولة النقاش ونخرج بنتائج لنتعاون على تحقيقها».

وتابع أحد المشاركين في الحوار الوطني: «لن يتم الحديث بخوف في الحوار الوطني وسقف الكلام في الحوار الوطني مرتفعا للغاية وسنلتزم بدستور الدولة والعناصر المكونة للدولة ونحترمها».