ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب مركب سياحي بالهند إلى 21 شخصا
كتب:
حسن رمضان
07:00 ص | الإثنين 08 مايو 2023
عمليات الإنقاذ جراء انقلاب قارب سياحي بالهند
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب مركب سياحي في ولاية كيرالا الهندية إلى 21 شخصًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية.
#WATCH Search and rescue operation underway after a tourist boat capsized in Kerala's Malappuram district last night.— ANI (@ANI) May 8, 2023
As of now, 21 people have died in the incident. pic.twitter.com/YppXdQmpZx
وقع حادث انقلاب المركب السياحي في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.
وفي وقت سابق، أشارت السلطات الهندية، إلى تواجد ما بين 35 و40 شخصا على متن المركب السياحي ذو الطابقين
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعلن في وقت سابق، دفع مليوني روبية هندية حوالي 24.4 ألف دولار أمريكي لكل من أقارب ضحايا حادث انقلاب المركب السياحي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.
केरल: मलप्पुरम ज़िले के तनूर के पास एक पर्यटक नाव पलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक 21 लोगों के मृत्यु की हो चुकी है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 8, 2023
(वीडियो देर रात किए गए सर्च ऑपरेशन का है) pic.twitter.com/3sAPE0E5QT