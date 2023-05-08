ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب مركب سياحي بالهند إلى 21 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب مركب سياحي في ولاية كيرالا الهندية إلى 21 شخصًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية.

#WATCH Search and rescue operation underway after a tourist boat capsized in Kerala's Malappuram district last night.



As of now, 21 people have died in the incident. pic.twitter.com/YppXdQmpZx — ANI (@ANI) May 8, 2023

وقع حادث انقلاب المركب السياحي في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الهندية، إلى تواجد ما بين 35 و40 شخصا على متن المركب السياحي ذو الطابقين

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعلن في وقت سابق، دفع مليوني روبية هندية حوالي 24.4 ألف دولار أمريكي لكل من أقارب ضحايا حادث انقلاب المركب السياحي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.