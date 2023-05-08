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ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب مركب سياحي بالهند إلى 21 شخصا

كتب:

حسن رمضان
07:00 ص | الإثنين 08 مايو 2023
عمليات الإنقاذ جراء انقلاب قارب سياحي بالهند

عمليات الإنقاذ جراء انقلاب قارب سياحي بالهند

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب مركب سياحي في ولاية كيرالا الهندية إلى 21 شخصًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية. 

وقع حادث انقلاب المركب السياحي في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الهندية، إلى تواجد ما بين 35 و40 شخصا على متن المركب السياحي ذو الطابقين

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعلن في وقت سابق، دفع مليوني روبية هندية حوالي 24.4 ألف دولار أمريكي لكل من أقارب ضحايا  حادث انقلاب المركب السياحي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

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بقلم حسن رمضان