غرق 5 أطفال بخزان مياه في معبد جنوب الهند

أفادت قناة «إن.دي.تي.في»، الإخبارية الهندية، أن خمسة أطفال غرقوا، اليوم، في خزان مياه بمعبد في تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو، جنوب الهند، في ثان حادث مميت بمعبد هندي خلال أيام، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

ممارسة طقوس

ونقل تقرير القناة عن الشرطة الهندية قولها إنه يجري التحقيق في الحادث الذي وقع أثناء ممارسة طقوس، وأضافت أنه عُثر على جثث الضحايا الخمس، في حين لم تتوفر أي تفاصيل أو معلومات عن طبيعة تلك الطقوس.

حادث سابق بمعبد هندوسي

ويوم الخميس الماضي، لقي ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرين عندما انهار سقف داخل معبد في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد، ووقع الحادث في مدينة إندور أثناء تجمع الزوار للاحتفال بمهرجان رام نافامي الهندوسي.