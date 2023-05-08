إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إصابة شخصين في مشاجرة بمركز جرجا

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، يفيد وجود مشاجرة خلف مصنع السكر في دائرة المركز، ما أسفر عن إصابة شخصين، وبالفحص، تبين أنّ طرفي المشاجرة هما «محمد ع م ع»، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو مبيض محارة، ويقيم في دائرة مركز العسيرات، وقد أصيب بطلق ناري في الكتف الأيمن، و«كريم ب م ب»، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو سائق توك توك، ويقيم في دائرة مركز جرجا، وأصيب بطلق ناري في العضد الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، ويجري الآن تحقيق في الحادثة لتحديد المسؤوليات.

ضبط طرفي المشاجرة

وفي سياق ذلك، جرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وهو فرد روسي محلي الصنع، وقد تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول، الثاني بإطلاق النار ما أدى إلى إصابتهما.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الخلاف الذي أدى إلى المشاجرة وإطلاق النار، كان بسبب أولوية المرور بالطريق.