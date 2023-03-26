رئيس أزهرية السويس يجتمع مع قيادات المنطقة استعدادا للاحتفال بيوم الأزهر

اجتمع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، مع الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، والشيخ أحمد الخزرجي مدير التعليم الثانوي، استعداداً للاحتفال بيوم الأزهر الشريف، برعاية الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية للاحتفال، بيوم الأزهر والذي من المقرر أن يقام يوم الأربعاء المقبل، الموافق السابع من رمضان، وتم التأكيد على الإنتهاء من توزيع الدعوات، وتنظيم البرنامج والفقرات داخل الاحتفال.

وقد أكد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية بالسويس، على أهمية التعاون بين الجميع ليكون الإحتفال بالشكل الذي يليق بالأزهر الشريف، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى.

حضر الإجتماع محمد علي ماهر مدير العلاقات العامة، وبدوي أحمد مدير الإمتحانات، وسمر السيد المسؤول الإعلامي، وآيات محمد حسن مديرة التعليم النموذجي، وهدى رجائي مديرة رعاية الطلاب، وقطب حسن نائب رئيس مجلس الآباء، والدكتور يحيى محمود من إدارة الوعظ ، والشيخ عبد الله مقدم الحفل، ومحمد معوض مدير أمن المنطقة.