محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة بعد قليل

تصدر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، حكمها على «صاحب كافية» في واقعة اتهامه بقتل زوجته بمنطقة النزهة بسبب خلافات أسرية، في فبراير من العام الماضي، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهما انتهت بقتل الضحية بعد تسديد المتهم لها عدة طعنات بسلاح أبيض أودى بحياتها في الحال.

مواجهة المتهم بتقرير مستشفى الأمراض العقلية

يمثل الزوج المنسوب له تهمة القتل العمد أمام هيئة المحكمة، وخلال الجلسة يواجه بما جاء في تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية الخاص به، إذ تضمن التقرير أن الزوج المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية، وأنه قواه العقلية سليمة.

قتل عمد مع سبق الإصرار

كانت جهات التحقيق، استجوبت المتهم في وقت معاصر للجريمة، التي وقعت العام الماضي بمنقطة النزهة، شرق محافظة القاهرة، ونسبت له القتل العمد مع سبق الإصرار.

وخلال جلسة التحقيق، اعترف المتهم بتفاصيل جريمته، وكشف عن ملابسات الواقعة، قائلا إن هناك مشادة كلامية وقعت بينه وبين الزوجة الضحية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وتوجه المتهم إلى مطبخ الشقة، واستل سكينا وسدد لزوجته الضحية عدة طعنات، أودى بحياتها في الحال.

وعقب الانتهاء من تسجيل اعترافات المتهم، قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وبعد استلام تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، وتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، والتي أكدت أن المتهم هو مرتكب الواقعة، أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.