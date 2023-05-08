رئيس جامعة حلوان: توفير التأمين الصحي الشامل لأعضاء نادي هيئة التدريس

أكّد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تقديم كل صور الدعم الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وتوفير خدمة التأمين الصحي الشامل لجميع أعضاء نادي هيئة التدريس، ومناقشة إعداد حفل تكريم للمحالين على المعاش منذ عام 2020 وحتي والآن، لافتًا إلى أهمية توفير مقرات للنادي بما يسمح للأعضاء وأسرهم تلقى الخدمات النادي، وكذلك تمّ تأكيد توفير الجامعة لخدمة التأمين الصحي الشامل، وتقديم كافة الدعم للرعاية الاجتماعية لجميع أعضاء النادي وأسرهم، ومناقشة الإعداد لحفل تكريم المحالين على المعاش من 2020 حتى الآن.

رئيس جامعة حلوان: مهتمون بضرورة تنظيم حفل لتكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية

وقال رئيس جامعة حلوان، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، إنَّ الجامعة مهتمة بضرورة تنظيم حفل لتكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء أعضاء هيئة التدريس، ووعد بتوفير أماكن للمصيف ذات جودة عالية وبمساهمة تصل إلى 30% من النادي، كما تعهد بتقديم كل الدعم للنادي كي يليق بأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.

وخلال الاجتماع، تمّ الوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور حازم فتح الله رئيس مجلس الإدارة الأسبق، كما قدم رئيس جامعة حلوان التهنئة إلى الدكتورة كوثر الموجي بتوليها منصب رئيس مجلس إدارة النادي.