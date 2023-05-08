ارتفاع معدلات توريد القمح لشون وصوامع كفر الشيخ لـ82 ألف طن

قال عماد حبيب، مدير مديرية التموين، في محافظة كفر الشيخ، إن نسب توريد القمح تشهد زيادة كبيرة، حيث بلغ ما تم توريده حتى اليوم الاثنين 82 ألفا و620 كيلوجراما على مستوى مدن ومراكز الإقليم.

إقبال كبير على عمليات توريد القمح في كفر الشيخ

وأشار مدير مديرية التموين لـ«الوطن» إلى أن توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، يسير بشكل جيد حتى اليوم، وأن الشون والهناجر المخصصة لاستقبال القمح شهدت، أمس الأحد واليوم الاثنين، إقبالا كبيرا من جانب المزارعين، وهو أمر يبشر بالخير مع نهاية هذا الأسبوع الجاري بالنسبة للكميات التي سيتم توريدها.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ والحصاد

وأوضح «عماد»، أن عمليات حصاد محصول القمح في الحقول مستمرة، حيث وصلت لنحو 61% من المساحة الإجمالية المنزرعة هذا العام، والتي بلغت 254 ألف فدان قمح، في محافظة كفر الشيخ.