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المركز الوطني للأرصاد يحذر من طقس السعودية.. أمطار غزيرة تتسبب في سيول

كتب:

سارة ثروت
10:39 ص | الإثنين 08 مايو 2023
سقوط الأمطار في المملكة العربية السعودية

سقوط الأمطار في المملكة العربية السعودية

أعلن تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة رعدية تتسبب في جريان السيول، تصاحبها رياح نشطة على عدة أجزاء من المملكة، في نجران وجازان وعسير والباحة، لتصل إلى أجزاء قليلة من مرتفعات مدينة مكة المكرمة.

أمطار رعدية تصل إلى سيول في السعودية

وقال المركز إن السحب الرمادية الرعدية الممطرة قد تتخلل سماء المملكة، وتسبقها رياح نشطة سريعة تؤدي إلى انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، في حين تكون حركة الرياح السطحية على سواحل البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة قد تصل إلى  35 كم/ساعة، و45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط.

ومن المتوقع أن ترتفع الأمواج من متر إلى متر ونصف، وتصل إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، ما دفع السلطات السعودية لتحذير المواطنين خلال الأيام المقبلة.

توقعات الطقس في السعودية الأيام المقبلة 

وتوقع المركز نشاط السحب الرمادية خلال الأيام المقبلة على مناطق عدة من المملكة، يصاحبها هطول أمطار غزيرة قد تؤدى إلى حدوث الرعد والبرد أحيانًا، وذلك نتيجة لوجود منخفض جوي حراري في الجزء الشرقي من الجزيرة العربية.

وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، من المتوقع أن يواصل المنخفض الجوي الحرارى التعمق، غدا الثلاثاء، تزامنا مع حركته ووصوله إلى جنوب الأراضي العراقية، حيث تصبح الرياح الجنوبية الغربية أكثر نشاطا أثناء النهار على مناطق عدة من المدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية، في حين تعمل على إثارة الأتربة في بعض المناطق وخاصة المناطق الصحراوية.

وحذر المركز من طقس يوم الأربعاء، إذ تنشط الرياح على فترات مختلفة في أجزاء عدة من المملكة العربية السعودية يصاحبها هطول الأمطار وجريان السيول.

 

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بقلم سارة ثروت