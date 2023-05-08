كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة.. 1000 جنيه ومزايا أخرى

تواصل وزارة القوى العاملة جهودها على قدم وساق للإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بوضع الضوابط اللازمة لصرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة إلى جانب إنشاء صندوق طوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة.

معلومات مهمة عن 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة، بداية من إنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة، وحتى تفعيل أهداف الصندوق ومن بينها صرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

ولكي تستطيع العمالة غير المنتظمة الاستفادة من قرار وزارة القوى العاملة بإنشاء صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، يجب عليها الإسراع في اتخاذ الإجراءات التالية:

1- سرعة التقدم بالأوراق الرسمية لمكاتب العمل التابعة لها العمالة غير المنتظمة من التسجيل رسميا.

2- لابد أن تشمل الأوراق الرسمية للعمالة غير المنتظمة، اللازمة للتسجيل وهي «صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي - أن يكون مدونا في البطاقة مهنة أو حرفة العامل غير المنتظم».

3 - أن يقدم العامل غير المنتظمة ما يثبت أنه لم يستفد من أي برنامج من برامج الحماية الاجتماعية التي قدمتها الدولة للمواطنين محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، مثل معاشات تكافل وكرامة، وحياة كريمة.

4 - يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة الـ1000 جنيه بعد الانتهاء تماما من تقنين وضع الصندوق.

5- تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وأرقام الهواتف الخاصة بهم.

5-سوف تصل رسائل SMS للعمالة غيرالمنتظمة التي تستحق صرف منحة الت 1000 جنيه، وبها موعد ومكان الصرف.

وصنفت الحكومة ن وتمثلها وزارة القوى العاملة فئات العمالة غير المنتظمة إلى 11 فئة وهي كما يلي:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم، الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل، أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.

10- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.

11- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

عدد العمالة غير المنتظمة التي تستحق منحة 1000 جنيه

جدير بالذكر ان وزير القوى العاملة حسن شحاته أكد أن عدد العمالة غير المنتظمة الرسمية في مصر حتى الآن يبلغ 355 ألف عامل غير منتظم، من إجمالي 2.5 مليون عامل غير منتظم في مصر.