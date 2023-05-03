فئات العمالة غير المنتظمة وشروط التقديم على منحة الـ1000 جنيه

تحرص القيادة السياسية دائما، على دعم العمالة غير المنتظمة، خاصة في ظل الظروف والأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا التي ضربت العالم بأكمله قبل 3 أعوام، وما تبعه من موجات تضخم عالمية، ومؤخرا الأزمة الدائرة في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الصدد، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، بدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة هذه الظروف، وحمايتهم اجتماعيا، وكانت آخر توجيهاته، صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، من غير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

صندوق للعمالة غير المنتظمة

ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة في دفاتر وزارة القوى العاملة، نحو 355 ألف عامل غير منتظم من إجمالي 2.5 مليون عامل غير منتظم، ويتم العمل على تنفيذ الصندوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد إنهاء الإجراءات الرسمية والقانونية لتأسيسه.

فئة العمالة غير المنتظمة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، فئات العمالة غير المنتظمة، وهي كما يلي.

ـ ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ـ عمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم.

ـ العاملون المؤقتون في الزراعة.

ـ محفظو وقراء القرآن الكريم.

ـ عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- العاملون في المناحل.

ـ حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان.

شروط التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة

ومن شروط التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة فإنّه يجب على هذه الفئة التوجه إلى مكاتب القوى العاملة، التابع لها في عنوان بطاقة الرقم القومي، وتسجيل الاسم في الدفاتر، ويشترط أن يكون مسجلا للمهنة التي يعمل بها فعليا في بيانات بطاقة الرقم القومي.