بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي «الطور- أبو رديس».

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سياره ملاكي رقم «2957 د ف و» على الطريق الدولي «الطور- أبو رديس»، قبل كارتة الساحل بحوالى 25 كيلومترا في اتجاه مدينة أبو رديس.

3 سيارات إسعاف تنقل الضحايا

وانتقل إلى موقع الحادث 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص يدعى وليد علي محمد علواني، 30 سنة، من محافظة جنوب سيناء، في مكان الحادث.

كما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، هم:

1- أحمد عبدالرحمن سلامة، 38 سنة، من محافظة الدقهلية، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

2- وليد عبدالله سعد الشرقاوي، 46 سنة، من محافظة المنوفية، مصاب باشتباه كسر بالضلوع.

3- سلامة عبدالرحمن سلامة، 46 سنة، من محافظة الدقهلية، مصاب بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الطور العام، ونقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج.

وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث، وطلبت تحريات المباحث وتقرير إدارة مرور سيناء، لتحديد سبب انقلاب السيارة.