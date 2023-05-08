«الأعلى للجامعات»: أماكن متوفرة بمختلف الكليات للطلاب المحولين من السودان

عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد غانم، مستشار الوزير للتعليم الخاص والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، وتناول إجراءات تحويل الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات السودانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية وفقاً للضوابط والمعايير التي حددها مجلس الوزراء .

قبول تحويل الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات السودانية بشروط

وأكد الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للسعة والطاقة الاستيعابية الخاصة بها كي يتم تحويل الطلاب إليها وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أن هناك ماكن متوفرة بجميع الكليات والتخصصات سواء طبية أو هندسية أو علوم إنسانية واجتماعية بجانب الأماكن الشاغرة في المعاهد، لافتا إلى أن العمل يجري بمختلف الجامعات للاستعداد لأعمال تنسيق هؤلاء وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الخاص بقبول المحولين يسري فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية حتى العام الجامعي 2022/2023 على أن تمتد فترة قبول أوراق التحويل من تاريخ صدور القرار وحتى بداية العام الجامعي 2023/2024.

الأعلى للجامعات

ويعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام القادمة رابطًا إلكترونيًا، يستطيع من خلاله الطلاب الراغبون في التحويل من الجامعات الروسية و السودانية والأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية المصرية التقديم إلكترونيًا على هذا الرابط، بدءًا من يوم السبت الموافق 13 مايو المقبل، وذلك من أجل للحصول على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات بوضعية الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها، من زاوية اعتماد شهادتها من عدمه، وسوف يتسلم الطالب هذه الإفادة في غضون 72 ساعة من تاريخ التقديم، من مقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.