أسرة «طلاب من أجل مصر» تنظم بطولة جامعة كفر الشيخ الرمضانية للشطرنج

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ بطولة الجامعة الرمضانية للشطرنج تحت شعار «لا للمخدرات»، وذلك بالتعاون مع إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

وأشرف على فعاليات البطولة، الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج، منسق أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور إيمان عبد ربه، مستشار اللجنة الاجتماعية، والدكتور هناء بدير طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

وأدار منافسات البطولة تحكيميا محمد فتح الله بدر من حكام الاتحاد المصري للشطرنج، وأعضاء اللجنة الاجتماعية العليا، حيث تتم البطولة على مرحلتين، المرحلة الأولى التصفيات على مستوى كل كلية، ويتم تصعيد الفائزين للتنافس بالمرحلة الثانية على مستوى الجامعة.

تنمية مهارات وأفكار الطلاب

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، حرص إدارة الجامعة على اطلاع طلابها ومشاركتهم في كافة البرامج والأنشطة التي تنمي الإدراك المعرفي والعلمي، والتي تسهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري، لاستكمال بناء وعي طلاب الجامعة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبناء جيل يمتلك روح الولاء والانتماء للوطن.

تحقيق التواصل بين الطلاب

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ، أن مثل تلك المشاركات لها الأثر الإيجابي في إعداد وتدريب الطلاب وتحقيق التواصل والاندماج بين شباب الجامعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير وصقل المهارات.