إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادثين متفرقين بكفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة في حادثين متفرقين، بمحافظة كفر الشيخ بمركزي «الرياض، وكفر الشيخ»، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادثي كفر الشيخ

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وصول 4 مصابين في حادثين متفرقين.

وبالانتقال والفحص، تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من «أ.ص»، 18 سنة، و«ر.إ.ع»، 40 سنة، و«م.أ.ج»، 37 سنة، مقيمون جميعًا بمركز الرياض، في حادث سير، كما أُصيب الطفل «ع.ا.م.ع»، 5 سنوات، مقيم بعزبة الصعايدة، بمركز كفر الشيخ، إثر سقوطه من علو.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازمة عن الواقعتين، وتولت النيابة التحقيق.