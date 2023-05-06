مصرع طفل وإصابة 31 شخصا في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة بالمنيا

لقي طفل مصرعه جراء حريق اندلع في منزل بمركز بني مزار بسبب حدوث ماس كهربائي، فيما أصيب 31 شخصًا بينهم 15 عاملًا بسبب وقوع 4 حوادث سير في أماكن متفرقة، وكانت من بين الأحداث الملفتة في محافظة المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقع الحادث الأول نتيجة تصادم سيارتين نقل وربع نقل على كوبري بني مزار، مما أسفر عن إصابة 16 شخصًا، جميعهم من قرية كوم مطاي، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج. وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه في إصابات بالارتجاج والكسور. وتم التحفظ على السيارتين لتحويلهما للنيابة.

ووقع الحادث الثاني، بالطريق الصحراوي الشرقي، نتيجة حادث سيارة ميكروباص بعامود إنارة بسبب انفجار الإطار الخلفي، أمام مركز ملوي في جنوب المنيا، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل فريق من قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لرفع عامود الإنارة من الطريق وإصلاحه.

تسرب غاز في مسكن 4 طلاب جامعيين

وفي الحادث الثالث، أصيب 4 طلاب جامعيين بالإغماء والهبوط والاختناق، نتيجة استنشاقهم لغاز بوتاجاز تسرب داخل منزل بقرية دماريس في مركز المنيا، وأفادت تحريات البحث الجنائي أن الطلاب الــ4 أصيبوا بالاختناق والإغماء والهبوط بسبب استنشاقهم غاز بوتاجاز تسرب داخل المسكن أثناء نومهم، وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة.

وجاء الحادث الرابع بالطريق الصحراوي الغربي، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل أمام مصنع سكر ملوي، مما أسفر عن إصابة 15 عامل، تم نقلهم إلي المستشفى التخصصي لتلقي العلاج، وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وفشله في السيطرة عليها.

وكان الحادث الأخير في قرية حماضة غرب مركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، حيث اندلع حريق داخل منزل بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أدى إلى وفاة تلميذ وإصابة والده وشقيقه. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق نشب في المنزل نتيجة حدوث ماس كهربائي مما أدى إلى احتراق محتوياته. وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة بمساعدة الأهالي. وتم نقل جثة التلميذ إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.