كيف تسبب فيلم لنجيب الريحاني في دخول أول ماكينة ATM إلى مصر؟

ماكينات الصراف الآلي ATM، واحدة من الأشياء التي يتم الاعتماد عليها بشكل كلي، سواء في عمليات الصرف أو الإيداع، وأصبح الكثيرون يعتمدون عليها، بدلا من الوقوف لمدة طويل داخل البنوك، وربطها البعض بأنها اختراعا حدثيا مرتبطا بالحياة المعاصرة، دون أن يعلموا أن أول ماكينة صرف آلي دخلت مصر كانت قبل 91 عاما، وتحديدا عام 1931، بعدما تم تصنيعها خصيصا في لندن لبنك مصر، الذي يوافق اليوم ذكرى تأسيسه أمس.

ويقول المؤرخون أن مشهد في فيلم «سلامة في خير» للفنان نجيب الريحاني، الذي تضمن ذهاب البطل «سلامة» إلى الفرع الرئيسي لبنك مصر، ليودع أموال الشركة التي يعمل بها في البنك، فإذا به يجد البنك أغلق أبوابه أمام العملاء، وكان المبلغ كبيرًا فخاف أن يسرق منه، ومن هنا دارت باقي أحداث الفيلم، هو السبب وراء استقدام ماكينة الصرافة الآلية لمصر.

وفق رواية المؤرخين، أن طلعت حرب باشا شاهد الفيلم، واستوقفه مشهد البنك، وبدأ بالتفكير في تقديم خدمة لإيداع النقود وصرفها حال إغلاق البنك أبوابه، ليجد ضالته في لندن، وبدأ بتصميم ماكينة إيداع ليلية للنقود، ليكون بذلك بنك مصر هو أول بنك مصري يدخل خدمة الصراف الآلي عام 1931.

وعلى جانب آخر يرى محمد شوقي المؤرخ الفني، أن فيلم سلامة في خير، المتسبب في إدخال ماكينة صرف آلي إلى مصر، هو أول فيلم جمع بين نجيب الريحاني والمخرج نيازي مصطفى، وجمعهم بعد ذلك فيلم سي عمر، وتم تصنيفه أنه أفضل أفلام نجيب الريحاني بعد فيلم غزل البنات.

استجابة وتعديل قرارات بسبب مشاهد بالافلام

وأوضح «شوقي» في حديثه لـ«الوطن»، أن تأثير أفلام الريحاني على قرارات الحكومة ليست بالجديدة، إذ أنّ فيلم غزل البنات تسبب في اتخاذ وزارة المعارف رفع أجور المدرسين بعد مشهد ساخر يتضح منه أن مربي الكلاب مرتبه أكبر من مرتب المعلم، بعد أن اعتقاد الريحاني أن مربي الكلاب هو الباشا، وكذلك فيلم خير في سلامة الذي شهد تغيير مواعيد العمل بالبنوك، ويعتقد أنه سبب استقدام الـ«ATM» إلى مصر.

«خير في سلامة» توليفة خاصة

ويشهد الفيلم توليفة خاصة من صنع مخرج العمل نيازي مصطفى بحسب المؤرخ الفني، وهو أن يكون كل مشهد كوميدي، وهو ما جعل الممثلين «الكومبارس» بالفيلم لهم رونق، من بينهم الشخصية التي قالت الجملة الشهيرة بالفيلم «روح يانوفمبر تعالى يانوفمبر»، والرجل الأكول ويتحدث بالهاتف عن عزومة أكل كبيرة خلال الحلاقة، وحماة نجيب الريحاني، ورياض القبجي بمشهد واحد بدور الشاويش عطية، ومحمد كامل أشهر خادم بالسينما المصرية، الذي جسد دور خادم اللوكنده، والممثل صفا الجمي الذي غنى بنشاز في الفصل وهو من ذوي الهمم.

قصة الريحاني وشرفنطح من السخرية إلى الصداقة

وأشار المؤرخ الفني، إلى أنّ فيلم خير في سلامة عبارة عن مبارة فنية بين نجيب الريحاني وبين محمد كمال المصري الشهير بـ«شرفنطح»، كون نجيب الريحاني كان يشتهر باسم شخصية «كشكش بيه»، وهو اسمه بالمسرحية التي عرفته على الجمهور وتسببت في نجوميته، فأراد محمد كمال المصري ابتكار شخصية يقلد بها نجيب الريحاني فجاء بالحروف الأبجدية كلها وطلع اسم «شرفنطح»، وأطلق على نفسه هذا الأسم أسوة بالأسم الذي أطلق على نجيب الريحاني.

ولفت إلى أنّ نجيب الريحاني قابل محاولة تقليده من «شرفنطح» بالضحك، تكونت على أثرها بينهم صداقة قوية، وتوجت هذه الصداقة بانضمام «شرفنطح» لفرقته ثم مشاركته معظم أفلامه، مثل سلامة في خير وسي عمر، لافتًا إلى أنّ السوشيال ميديا أبرزت المبارة بين الريحاني وشرفنطح في «الشتائم» بكوميك بمضمون «شتائم الزمن الجميل»، كونها كانت تتضمن شجار جميل وبمنتهى الرقي.

حسين رياض مع الريحاني لأول مرة

واستطرد، أن فيلم خير في سلامة جمع حسين رياض بنجيب الريحاني لأول مرة، بتجسيده شخصية السلطان بكوميديا موقف، بصورة مختلفة عن ما كان يجسده من شخصيات التي كانت قاصرة على دور العاشق، ليتحول بعد هذا الفيلم لدور الأب ويصبح الأب الروحي للسينما المصرية، كما قدم الفيلم العديد من الممثلين بأدور مميزة مثل استيفان روستي وحسن فايق الذي قدم دور الابن المدلل.

حوار الفيلم بذاكرة الجمهور على مدار أكثر من 80 عاما

وأكد أن الجمهور مازال يردد الحوار الخاص بفيلم خير في سلامة الذي كتبه بديع خيري، كما أن الفيلم شهد ظهور الفنانة روحية خالد، التي كانت حبيبة حسين رياض بمعظم الأفلام، وجسدت دور الوصيفة للفنانة راقية ابراهيم، وهي مكتشفة الفنان توفيق الدقن والتي وافق أمس الأول ذكرى وفاتها الـ33.