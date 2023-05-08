افتتاح مستشفى طب الأسنان التعليمي الجديد بجامعة القاهرة بعد تطويره

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، صباح اليوم، مستشفى طب الأسنان التعليمي الجديد وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات وكليات جامعة القاهرة، بحضور أعضاء مجلس كلية طب الفم والأسنان وأمين عام الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

الخشت: دراسة بروتوكول تعاون مع مصانع مصرية

وتضمنت فعاليات الافتتاح، جولة أجراها الدكتور محمد الخشت، بأقسام ومعامل وقاعات المستشفى، استمع خلالها إلى شرح مفصل عن أعمال التحديث والتطوير والتجديد التي تمت بالكلية والمستشفى، حيث تم استكمال وتطوير مبنى كلية طب الأسنان بالشيخ زايد وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات العامة، إلى جانب تطوير مبنى الكلية الرئيس بقصر العيني، وذلك لتقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضى مع الحفاظ على سلامة العاملين.‏

وخلال فعاليات الافتتاح، أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة إطلاق الحملة القومية للكشف المُبكر لسرطان الفم والوجه والفكين، وتدشين استكمال التحول الرقمي الكامل للكلية لربط المرضى المترددين بمبنى الكلية الرئيس بمبنى الشيخ زايد حيث يمكن للمرضى التسجيل واستكمال العلاج بأي من مباني الكلية المختلفة تسهيلًا عليهم ومنع الازدحام وتقليل قوائم الانتظار.

الخشت: تطوير المستشفى والكلية نقلة نوعية

ووفقا لبيان صحفي، قال الدكتور محمد الخشت، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع جامعة القاهرة لتوطين الصناعة المصرية في مجال طب الأسنان، بهدف دمج الجامعة وكلياتها في الاقتصاد المصري وجعلها جامعة منتجة وداعمة للصناعة كونها جامعة من الجيل الرابع.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نجحت في إجراء أول زرعة أسنان بمكون محلي بنسبة 70 ‎%‎، ولوحة التحكم الإليكتروني في العيادات بنسبة مكون 100 بالمئة مصري، والعيادات والكبائن نسبة المكون المصري من 70 بالمئة إلى 100 بالمئة، وكراسي الأسنان الطبية بنسبة 70 بالمئة مكون مصري الصنع.

وأضاف الدكتور الخشت، أنه يتم الآن دراسة عقد بروتوكول تعاون مع عدد من المصانع المصرية تحت إشراف علمي، والبدء في إنتاج بدائل عظم وشرائح ومسامير ومستلزمات أخرى.

ولفت الدكتور محمد الخشت، إلى أن حجم الإنجازات في مستشفى الشيخ زايد لطب الفم والأسنان يمثل نقلة وإضافة كبيرة، حيث نجحت كلية طب الفم والأسنان في استكمال منظومة التحول الرقمي بها وربط مؤسساتها بالمنظومة الإلكترونية وتحويلها إلى منظومة متكاملة، وتوظيف التابلت واستخدامه في الكشف والعلاج.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، إن التوسع في إنشاء مستشفى طب الأسنان بفرع الجامعة بالشيخ زايد يأتي نتيجة تزايد الإقبال على الدراسة بجامعة القاهرة لتقدمها المتميز داخل التصنيفات الدولية المرموقة، ولكي تتمكن الكلية أيضًا من استقبال عدد أكبر من الطلاب الوافدين، وزيادة نسبة القبول لطلاب الدراسات العليا لتلبية احتياجات سوق المجتمع المحلي والدولي.

وأشاد الدكتور هشام عبد الحكم، بالدعم المستمر وغير المحدود الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت لتطوير جامعة القاهرة عامة والكلية خاصة، مشيرًا إلى أن كلية طب الفم والأسنان تضم 30 عيادة، ويتم تقديم الخدمات العلاجية بها لنحو 1200 إلى 1500 مريض يوميا، ويبلغ عدد الطلاب بها 1450 طالب وطالبة.

وتتضمن الأجهزة العلمية والطبية والتجهيزات بمستشفى طب الأسنان التعليمي الجديد بالشيخ زايد 50 جهاز محاكاة، و7 أجهزة أشعة، و3 أجهزة سكانر للأشعة، و 50 جهاز قياس عصب، و 50 جهاز روتوري، و 14 سرير مرضى ثلاث حركات، و8 أجهزة تجفيف، و 8 أجهزة خلط امجم (حشو)، و79 حامل شاشة معدن، وجهاز وظائف حيوية، و 4 أجهزة مونيتور، وجهازين تخدير، و 80 وحدة أسنان، و3 وحدات ذوى الهمم، وتجهيز 80 وحدة أسنان بكونترات أو كابينات، وتجهيز وحدات الأسنان بالتابلت من أجل التحول الرقمي، وإنشاء وحدة ليزر، وإنشاء وتجهيز وحدة علاج بأجر اقتصادي، و 10 عيادات.