أفضل 10 سيارات مستعملة سعرها أقل من 50 ألف جنيه.. بينها لادا ورينو

في ظل ارتفاع أسعار السيارات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، يبحث عدد كبير من المواطنين عن سيارات مستعلمة بحالة جيدة وسعر مناسب، وترصد «الوطن» في هذا التقرير عدد كبيرمن السيارات المستعملة تتراوح أسعارها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه.

سيارات أقل من 33 ألف جنيه

أولى هذه السيارات هي سيارة دايهاتسو شاريد موديل عام 1992، ويتراوح سعر هذه السيارة ما بين 30 إلى 33 ألف جنيه، وهناك سيارة أخرى منها فيات دوجان موديل 1994، ويتراوح سعرها ما بين 32 إلى 33 ألف جنيه، وتعتبر هذه السيارة مناسبة، وسيارة جيلي فروتة موديل 2004، يتراوح سعرها ما بين 32 إلى 33 ألف جنيه.

سيارات أقل من 40 ألف جنيه في مصر

واذا كنت ترغب في شراء سيارة سعرها أعلى من الـ30 ألف جنيه وأقل من 40 ألف جنيه، فهناك عدد كبير من هذه السيارات أشهرها السيارة سيات ابيزا موديل 1992، حيث يتراوح سعرها ما بين 37 إلى 40 ألف جنيه، وهناك سيارة أخرى فيات 128 موديل سنة 2002، ويتراوح سعرها ما بين 36 إلى 38 ألف جنيه، والسيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 يتراوح سعرها ما بين الـ35 إلى 38 ألف جنيه، والسيارة لادا 2107 موديل 2004، ويتراوح سعرها ما بين 37 إلى 38 ألف جنيه.

سيارات أقل من 50 ألف جنيه

اما السيارات التي يقل سعرها عن 50 ألف جنيه، أبرزها السيارة لادا 2107 موديل 2005 والتي يتراوح سعرها ما بين 41 إلى 43 ألف جنيه، بالإضافة الى السيارات رينو كليو موديل 1995 ويتراوح سعرها ما بين 42 إلى 46 ألف جنيه.