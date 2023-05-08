محصول القمح يحقق أعلى معدلات إنتاج في محافظة مطروح وغرب الإسكندرية

حقق محصول القمح هذا العام، أعلى إنتاجية في الأراضي الزراعية في قرى البنجر التابعة لمحافظة مطروح وغرب الإسكندرية، بمناطق قرى بنجر السكر الواقعة بين المحافظتين، وتصل المساحة المنزرعة بها إلى ما يزيد عن 45 ألف فدان، منها 15 ألف فدان في مطروح، و30 ألف فدان بالإسكندرية بأعلى معدلات لمحصول الذهب الأصفر هذا العام عن الأعوام السابقة، التي لم تصل إلى 15 أردبًا للفدان، وذلك لالتزام المزارعين بتعليمات وزارة الزراعة، واستخدام التقاوي التي خصصتها الوزارة لهم تماشيًا مع نوع التربة وشراء المبيدات والأسمدة من الجهات الرسمية المعتمدة لضمان جودة المنتج.

المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أكد لـ«الوطن»، أنّ القمح الموسم الحالي، أعطى إنتاجية ممتازة في قرى البنجر بمركز الحمام: «بدأنا التوريد في ظل متابعة للزراعات من خلال الإدارة الزراعية والإرشاد الزراعي، بداية من التجهيز ومتابعة جميع المراحل حتى الحصاد، وبدأنا التوريد في صوامع القمح بالشمامة».

نقيب الفلاحين بالإسكندرية: ارتفاع معدلات الإنتاج هذا العام

وقال رمضان الفخرانى نقيب الفلاحين بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ السعادة تغمر كل بيوت الفلاحين والمزارعين هذا الموسم، نظرًا لارتفاع معدلات الإنتاج عن كل الأعوام السابقة، حيث ارتفعت إنتاجية الفدان لـ23 أردبًا مع الزيادة في سعر التوريد التي وصلت إلى 1500 جنيه للأردب، ما يساهم بشكل كبير في تحقيق ربح مريح المزارعين.

استخدام تقاوي وزارة الزراعة

وأوضح حاتم فؤاد صيام رئيس الجمعية الزراعية بقرى البنجر غرب الإسكندرية، أنّ المزارعين هذا العام التزموا بتعليمات وإرشادات وزارة الزراعة، واستخدموا تقاوي القمح التي خصصتها الوزارة حسب نوعية التربة، وكذلك الحصول على المبيدات والأسمدة من الجهات المختصة، ما أعطى نتائج مرضية جدًا.

وذكر شعبان الدقاق، مزارع وحاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، أنّ الفروق التي تحدث بين فدان وآخر رغم أنّ الأراضي متجاورة ونفس طبيعة التربة، ناتجة عن اهتمام المزارع بزراعته ورعايته لها، ما يؤثر على إنتاجية الفدان، وإذا استمر المزارعون في الالتزام بتعليمات وإرشادات وزارة الزراعة، سنحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، وربما نصل إلى مرحلة التصدير.

ولفت عبد القادر مدين، مزارع وتاجر حبوب، أنه يجمع القمح من صغار المزارعين، ويشونه ويعبئه في الأجولة، ويجري توريده لشركة الحاصلات الزراعية بوادي النطرون، مشيرًا إلى أنّ إنتاجية هذا العام وفيرة جدًا، وساهمت في نشر السعادة في بيوت المزارعين بقرى البنجر المختلفة.