محافظ الشرقية يتفقد صوامع الزقازيق ومطحن عرابي لمتابعة أعمال توريد القمح

تفقد الدكتور ممدوح، محافظ الشرقية، صوامع الزقازيق المعدنية التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا بمدينة الزقازيق، والمُقامة على مساحة 11 ألفا و525 مترا، والتي تعمل بطاقة استيعابية 30 ألف طن قمح، حيث تضم 6 خلايا سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن، وذلك لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح.

فرز وتحديد درجة نظافة القمح

حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح، واستمع من المسئولين بالصوامع عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التحقق من جودة القمح المورد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على صوامع القمح والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة والبالغ عددها 58 موقعا تخزينيا، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الآن بلغ نحو 289703 أطنان و519 كيلو قمح منذ بدء موسم توريد القمح.

كما انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بمطحن عرابي بمدينة الزقازيق التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، وذلك للتعرف على مراحل التشغيل المختلفة، حيث يعمل بقدرة تعاقدية 500 طن قمح في اليوم، لينتج 400 طن طحن في اليوم، لإنتاج دقيق بلدي 82% .

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس مختار سليم، مدير المطحن، عن مكونات المطحن، وتمت الإشارة إلى أن المساحة الكلية للمطحن تبلغ 8 آلاف متر مربع، ومساحة المباني 2384 متر مربع، ويضم 300 عامل، كما يوجد بالمطحن صوامع ملحقة سعتها التخزينية 8 آلاف طن بعدد 32 خلية.

المحافظ يشيد بجهود العاملين بالمطحن

كما تفقد محافظ الشرقية غرفه التحكم وسلندرات الطحن، واطمأن على خطة ومراحل التشغيل المختلفة وسير العمل بمطحن عرابي، مشيدًا بجهود القائمين والعاملين بالمطحن بداية من استقبال الأقماح حتى إنتاج وتعبئة الدقيق استعداداً لتوريده إلى المخابز، مقدما الشكر للعاملين بالمطحن ولمنظومة العمل لتوفير الدقيق اللازم لجودة إنتاج رغيف الخبز.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد صوامع غلال منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والمُقامة على مساحة 7 آلاف متر والتي تضم 4 خلايا وتعمل بطاقه استيعابية 5 آلاف طن، وذلك لمتابعة انتظام سير أعمال توريد القمح.

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم المالية لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هاماً.