كاتدرائية الإسكندرية تحتفل بعيد استشهاد مارمرقس.. تطييب جسد وزفة (صور)

احتفلت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، بقداس عيد استشهاد مارمرقس الرسول، كاروز الديار المصرية وأولى باباوات الإسكندرية، الذي سمي كرسي الإسكندرية باسمه «الكرسي المرقسي»، حيث أنّ تلك الكنيسة تأتي في مكان استشهاده، ما جعل الآلاف يتوافدون عليها من جميع أنحاء الإسكندرية بل والمحافظات المجاورة.

واحتفلت مرقسية الإسكندرية، بقداس عيد استشهاد مارمرقس الرسول، بعد نهضة روحية امتدت على مدار 3 أيام، واختتمت مساء أمس، بعشية ليلة العيد التي تم فيها زفة لجسد مارمرقس رفقة زفة الخمسين المقدسة احتفالا بقيامة السيد المسيح، تبعها تطييب جسده بالحنوط.

نهضة عيد استشهاد مارمرقس

واختتمت النهضة بسهرة روحية تخص عيد استشهاد مارمرقس الرسول في الإسكندرية، مع منتصف ليل اليوم الاثنين حتى الرابعة صباحًا، ثم أعقبها قداس العيد بالإضافة إلى قداسين آخرين.

ويأتي ذلك بعدما شهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية يوميًا، صلوات العشية ليلًا والقدسات الإلهية صباحًا اختتمت فجر اليوم المقبل بقداس العيد.

الوكيل البابوي: مارمرقس له فضل كبير على مسيحي مصر

وأكد القمص إبرام اميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، أنّ الكنيسة تفرح بأعياد كاروز الديار المصرية، لما له من فضل على جميع المسيحيين في مصر، لافتاً إلى أنّ مارمرقس كان خادمًا أمينًا، ويجب أنّ يسير على خطاه خدام الكنيسة.

أعياد مارمرقس الرسول.. أولها الاستشهاد

وأضاف الوكيل البابوي لـ«الوطن»، أنّ هناك 5 أعياد لمارمرقس الرسول، أولها استشهاده في 30 برمودة، وهو العيد الجاري، ثم استلام رفات مارمرقس فى روما في 15 بؤونة، وعودة رفاته في 17 بؤونة.

ولفت إلى ظهور رأس مارمرقس الإنجيلي وتكريس كنيسته في 30 بابة، بالإضافة إلى عودة رأس مارمرقس الرسول في 8 طوبة.