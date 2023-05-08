7 معلومات عن مجمع التأمين الصحي الجديد بسوهاج.. يضم 74 غرفة كشف (صور)

شهدت محافظة سوهاج، إقامة العديد من المشروعات الطبية، عبر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وصلت إلى 222 مشروعًا، منها إنشاء 135 وحدة صحية ومركزًا طبيًا، وفقًا لهشام السحلي، مسؤول وحدة حياة كريمة بسوهاج، كما ضمت إنشاء عدة مستشفيات كبرى ومجمعات طبية لخدمة المواطنين بمركز سوهاج والقرى والمراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

ويعد مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحي، من أبرز المشروعات الخدمية للمواطنين من مستفيدي منظومة التأمين الصحي وخارجها، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية.

7 معلومات عن مجمع العاشر من رمضان الجديد

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن مجمع العاشر من رمضان الجديد للتأمين الصحي وفقًا لمديرية صحة سوهاج، كما يلي:

- أُنشئ على مساحة 750 مترًا مربعًا، وأُفتتح في 4 مايو الجاري.

- تكلف إنشاء مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحي الجديد، 52.9 مليون جنيه.

- مكون من 7 طوابق، تضم 74 غرفة بين غرف كشف ومكاتب إدارية.

- يعمل المجمع الطبي على فترتين صباحية ومسائية.

- يقدم خدمات لمختلف فئات المجتمع التي تحمل تأمينًا صحيًا، فيتردد عليه بين 455 ألفًا و567 مواطنًا.

- يضم عيادات شاملة، ولجنة طبية عامة، ولجنة فرعية للتأمين الصحي.

- يضم عدة عيادات متخصصة ومراكز داخلية، منها مركز تكامل حسي وتدخل مبكر لذوى الهمم، ومركز سمعيات وتخاطب.

مدرسة تمريض وعيادات حديثة بمجمع العاشر من رمضان

كما جرى تخصيص دور كامل بالمجمع ليكون مدرسة تمريض، فضلًا عن البدء بالتجهيز لإنشاء عدة عيادات ومراكز أخرى متخصصة منها، إنشاء مركز علاج طبيعي أطفال، ومركز سكر وغدد صماء للكبار والأطفال، ولجنة أورام الكبد، ولجنة القولون التقرحي بالعيادة التخصصية، ولجنة أورام الثدي، لتكون اللجنة الوحيدة الوحيدة فرع التأمين الصحي بالصعيد.