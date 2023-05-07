ولادة طفلة لأم تخضع لغسيل كلوي منذ 12 عاما.. و«صحة سوهاج»: معجزة طبية

رزقت اليوم سيدة ذات 37 عاما من محافظة سوهاج بطفلة في واقعة أطلقت عليها مديرية صحة سوهاج «معجزة»، وذلك بسبب إصابة الأم بالفشل الكلوي وخضوعها للغسيل أسبوعيا عدة مرات بشكل دوري منذ 12 عاما، حيث فاقت بمحافظة سوهاج المعدلات والنسب القياسية العالمية لولادة أطفال لمريضات معاشات على الغسيل الكلوي حيث تبلغ نسبة نجاح الحمل والولادة 2. -1.2% من الحالات التي يحملن والتي لا تتجاوز الـ7% من إجمالي مرضى الغسيل الكلوي حول العالم، وفقا لبيان مديرية صحة سوهاج.

ولادة طفلة معافاة لأم معاشة على غسيل كلى

وأوضح البيان ولادة الطفلة «رحمة علاء أحمد محمد» لوالدتها السيدة «نجلاء صلاح الدين محمد» 37 عاما، المعاشة على الغسيل الكلوي بمحافظة سوهاج بمستشفى البلينا المركزي التي تقوم بعمل غسيل كلوي منذ 12 عاما.

قرار غسيل 6 أيام أسبوعيا

وتمت متابعة الحالة والإشراف عليها من قبل كل قيادات المديرية ومستشفى سوهاج العام والبلينا المركزي، وتوفير كل المتطلبات لضمان سلامة الحالة وطفلها، حيث تم توفير قرار غسيل لـ6 جلسات أسبوعيا على نفقة الدولة لسلامة الأم والطفل، حتى تمت ولادة الطفلة بحالة جيدة ووالدتها أيضا.

«صحة سوهاج»: ثاني نجاح لولادة طفل لأم معاشة على الغسيل الكلوي

وكشفت صحة سوهاج أن هذه ثاني نجاح لولادة طفل لأم معاشة على الغسيل الكلوي بمحافظة سوهاج، موضحة في بيان لها، أن ما حدث يعد معجزة اكتملت على يد أطباء قسمي الكلي والنساء بمستشفى البلينا الذين أطلقت عليهم أبطال.