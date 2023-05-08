«مستقبل وطن»: قدّمنا رؤية متكاملة في محاور الحوار الوطني.. وحريصون على مصلحة مصر

قال عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ الحوار الوطني انطلق لأول مرة في مصر، بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشاركت به كل القوى السياسية، لترتيب أولويات العمل، والخروج بتوصيات من شأنها حل العديد من الأزمات الحالية، لافتا إلى أنّ الحوار جاء في توقيت حساس محليا وعالميا، ومن هنا تأتي أهمية انعقاده.

وأضاف عفيفي لـ«الوطن»، أنّ الحوار الوطني يهدف للجمع بين آراء أطياف المجتمع كافة، للوصول لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، موضحا أنّ الجميع ينتابه حالة من الثقة والتفاؤل بالحوار الوطني، ومخرجاته وأثرها على المجتمع المصري.

مستقبل وطن في الحوار الوطني

وأشار إلى أنّ حزب مستقبل وطن، سيكون مشاركا في جميع المحاور واللجان، حيث أعلن الحزب منذ يومه الأول، دعمه للحوار الوطني: «قدّمنا رؤية كاملة في جميع المحاور والمجالات لأمانة الحوار الوطني، وسنحرص على التواجد في الحوار والمناقشات لتحقيق مصلحة الوطن، بعقل متفتح كله استعداد للمشاركة في الخروج بأفضل الأفكار والرؤى لصالح مصر والمصريين».

جهود مجلس أمناء الحوار الوطني

وأوضح أنّ الحوار جرى تقسيمه إلى 3 محاور رئيسية، «اجتماعي، واقتصادي، وسياسي»، وتحت كل محور هناك عدد من اللجان يصل مجموعها لـ19 لجنة، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذله مجلس الأمناء في فرز الرؤى والمقترحات التي تقدمت للحوار الوطني.

وتابع عفيفي: «جزيل الشكر لمجلس الأمناء على جهوده خلال الفترة السابقة في فرز الآراء والمقترحات المقدمة إلى الحوار الوطني، ما أعطى نوع من الثقة في مخرجات الحوار»، وأضاف: «خلال الفترة الأخيرة زادت مساحات الثقة بين المشاركين في الحوار الوطني بانتماءاتهم المختلفة، ما يبعث على الأمل والثقة في الحوار ومخرجاته».