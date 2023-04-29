نائب رئيس «مستقبل وطن»: المحور الاقتصادي في الحوار الوطني مهم للغاية

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن منظمي الحوار الوطني استغرقوا وقتا ليس بالقليل لتنظيم أوراقهم في الحوار واللجان، وقامت على أساس سليم.

دراسات قوية في الحوار الوطني

وأضاف «الخولي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الحوار الوطني يحتاج لدراسات قوية للغاية، ومن يقدم الاقتراحات يكون جاهزا تماما ليس بمجرد رأي ولكن بفنياته.

وأوضح أن ميزة الفترة الماضية أنه من المفترض أن كل حزب وكل شخص يقدم رؤية يكون على أتم الاستعداد بالتفاصيل الدقيقة، لافتا إلى أن المحور الاقتصادي من المحاور المهمة للغاية التي تهم المواطنين، والميزة أن الدولة تسمع الآراء الاقتصادية المختلفة للخروج من هذه الأزمة وبناء دولة أقوى.

المحور السياسي

ولفت إلى أنه من ضمن المحاور في الحوار الوطني؛ المحور السياسي، ولا سيما طريقة الانتخابات؛ فالبعض يطرح القائمة المطلقة أو النسبية أو فردي، وكل نظام انتخابي له ميزة وعيب.