معهد إعداد القادة بحلوان يبحث سبل تفعيل التعاون المشترك مع جامعة مصر

التقى الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شريف رفعت نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لبحث سبل تفعيل البروتوكول المبرم بين المعهد، والجامعة برئاسة الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة، تأكيدا على الدور الحيوي الذي يقوم به معهد إعداد القادة، وتماشياً مع توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة التي تخدم منتسبي المجتمع الجامعي وتسهم في تبادل الخبرات والمعارف والمهارات المختلفة.

وخلال الاجتماع تم تحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها وتطويرها، وتبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة.

معهد إعداد القادة

حضر الاجتماع من جانب الجامعة الدكتورة إنجي بدوي وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية ومقرر مجلس شئون خدمة المجتمع، الدكتورة رؤيات الخطيب أستاذ تكنولوجيا التعليم والتربية المتحفية، ومن جانب المعهد الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، حمدي طه أمين المعهد، ومصطفى كامل الأمين المساعد.

وأكد الدكتور كريم همام خلال استعراضه لعرض تقديمي عن أنشطة معهد إعداد القادة والدور الريادي الذي يقدمه خلال هذه الفترة، من برامج تدريبية وتأهيلية وورش عمل ولقاءات توعوية وتبادل خبرات مع المؤسسات الجامعية ووزارات الدولة المختلفة، حيث أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات لتحقيق رؤية مصر 2030.

ورحب الدكتور شريف رفعت نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع المعهد، وتعظيم الاستفادة من الخدمات والخبرات المقدمة لمنتسبي الجامعة، لما يساعد هذا في تحقيق رؤية القيادة السياسية في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لمصر.