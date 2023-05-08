جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: الحوار الوطني يواصل تلقي المقترحات

قال الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الحوار الوطني مفتوح للشعب المصري كله عبر الموقع الإلكتروني، وكل الناس في مصر يمكنهم كتابة مقترحاتهم وآرائهم ومشاركاتهم، ولا يقتصر الأمر على المشاركين في الحوار الوطني، موضحا أنّ القضايا الإقتصادية حظيت باهتمام كبير جدا في الفترة الأخيرة، نظرا إلى ظروف عالمية ومحلية وإقليمية، «لدينا تحديات لابد للمواطن أن يكون على بعد متساوٍ منها، حيث نسمع الرأي والرأي الآخر، ونتحدث ونتناقش ونتحاور».

ثقافة الاقتصاد في الفترة الأخيرة صنعتها صعوبة الظروف

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني «ثقافة الاقتصاد في الفترة الأخيرة صنعتها صعوبة الظروف بالشارع المصري، والشارع المصري بات أكثر اهتماما بالقضايا الاقتصادية وأكثر قربا لمشكلاته، إذ أن موجات التضخم أدت إلى غلاء أسعار بعض السلع الأساسية، ولا يوجد صوت يعلو في الاهتمامات في الشارع فوق المحور الاقتصادي».

الدولة المصرية نفذت عددا كبيرا من مشروعات البنية التحتية الناجحة

وأوضح أن الدولة المصرية نفذت عددا كبيرا من مشروعات البنية التحتية الناجحة، وكانت على مشارف التحول إلى مرحلة الاقتصاد الإنتاجي والتوسع في مشروعات الزراعة والصناعة للحصول على منتجات جيدة وزيادة معدلات التصدير ورفع مستوى الاحتياطي النقدي في البلد، لافتًا إلى أن الحوار الوطني سيناقش كيف تتحول مصر إلى دولة قادرة على تصنيع جزء كبير من احتياجاتها والمنتجات، وفقا للمواصفات القياسية العالمية.