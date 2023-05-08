النائبة رغدة نجاتي تطالب بتسهيل إجراءات تحويل الطلاب القادمين من الخارج

شددت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على سرعة تحرك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بشأن تسهيل إجراءات تحويل الطلاب المصريين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها، اليوم، إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن ثمار تدخلات لجنة التعليم بالبرلمان، استجابة لمطالب أولياء الأمور والطلبة لاستكمال الدراسة، على خلفية الأحداث التي شهدتها الدول التي كانوا يدرسون بها.

تسهيل انتقال الطلاب الدارسين بالسودان للجامعات المصرية

وأوضحت رغدة نجاتي، أن تجاوب المجلس الأعلى للجامعات، في الإسراع بوضع شروط لقبول الطلاب في الجامعات، يأتي حرصا على مستقبلهم التعليمي، مؤكدة أن لجنة التعليم عقدت اجتماعات متعددة في هذا الشأن، وكان هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان، على وضع مصلحة الطلاب في المقام الأول، وتسهيل انتقالهم للجامعات المصرية لاستكمال الدراسة.

وشددت رغدة نجاتي، على أهمية تسهيل الإجراءات في عمليات تحويل الطلاب في ضوء الشروط التي أقرها الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية التالية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

شروط قبول تحويل الطلاب المُقيدين للدراسة بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة وضع عددا من الإجراءات للتحويل على النحو التالي:

1- قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية قبل اندلاع الأحداث الحالية في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية وفقًا للتخصص المُناظر الدراس به الطالب في الخارج على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

2- يشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

3- يتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للسعة الاستيعابية لكل جامعة كي يتم تحويل الطلاب إليها.

4- يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة على أن يقدم الطالب ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة روسية أو أوكرانية أو جامعة سودانية حتى العام الدراسي الحالي (2022/2023) وشهادة بالمقررات التي درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وفي حالة تعذر تقديم شهادات المقررات قبل بداية العام الدراسي (2023/2024) يصبح قرار التحويل منعدمًا.

5- في حالة التحويل من إحدى الكليات وكان الطالب قد اجتاز فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المُعتمدة بنجاح، تقوم الكلية المحول إليها الطالب بالنظر في المواد التي اجتازها الطالب أثناء دراسته بالجامعة بالخارج وذلك للنظر في معادلة تلك المقررات واستكمال أعمال المقاصة على أن تنتهي أعمال المقاصات قبل بداية العام الجامعي 2023/2024 ويُطبق هذا النظام على الطلاب المصريين الدارسين بروسيا وأوكرانيا والسودان بالجامعات المُعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والراغبين بالتحويل للدراسة بكليات مناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية بجمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة يتواصل الطالب مع أمانة المجلس الأعلى للجامعات من خلال المنصة الإلكترونية المُخصصة لهذا الغرض للحصول على إفادة باعتماد المجلس الأعلى للجامعات للكلية والجامعة الدراس بها بالخارج لتقديمها لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات قيده بالكلية المُناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية ولإجراء المقاصة العلمية المطلوبة.

6- الطلاب المسجلين بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات تنطبق عليهم نفس الشروط السابقة مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدى الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.

7- يتم إجراء الامتحانات في الكليات الحكومية الآتية:

* امتحانات طلاب كليات الطب البشري تتم في كلية الطب جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان تتم في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

• امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتم في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات الهندسة تتم في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية بالجامعات الخاصة.

8- بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح حتى العام الدراسي الحالي 2022/2023 وقدموا إثبات قيدهم بالجامعات بدول روسيا وأوكرانيا والسودان، فيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المُسجلين بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أما إذا كانت غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فعلى الطالب التحويل للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفقًا للحد الأدنى عام حصوله على شهادة الثانوية، وفي حالة عدم تقديم إثبات قيدهم يقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بإحضار ما يثبت صحة قيدهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التحويل، وفي حالة تعذر تقديمه ذلك خلال الفترة المُحددة يصبح قرار التحويل منعدمًا ويكون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مسئول عن تنفيذ القرار.

9- لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.

10- على الطلاب الراغبين في التحويل تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية أثناء الدراسة في دول روسيا وأوكرانيا والسودان حتى العام الدراسي 2022/2023 بكافة طرق الإثبات.

11- يسري هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية حتى العام الجامعي 2022/2023 على أن تمتد فترة قبول أوراق التحويل من تاريخ صدور القرار وحتى بداية العام الجامعي 2023/2024.

12- الالتزام بأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011 فيما يتعلق بالآتي:

أ- أن يكون الطالب الراغب فى التحويل حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

ب- أن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.

13 - يقدم الطالب وولي أمره إقرارًا بصحة البيانات المقدمة عن حالته الدراسية ويلتزم بتقديم الوثائق الدالة على ذلك والمعتمدة من جامعته ومن المكتب الثقافي قبل بداية العام الجامعي 2023/2024 (خلال 3 شهور).

14- يمكن للطالب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 والجامعات التي تم إنشاؤها باتفاقيات دولية في جمهورية مصر العربية وفقًا لقواعد القبول بتلك الجامعات.

15- يتم عمل تغطية إعلامية تفصيلية لشروط وقواعد تحويل الطلاب المصريين في روسيا وأوكرانيا والسودان إلى الجامعات المصرية المُشار اليها.

طلاب كليات الطب بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية:

1- الطلاب يدرسون في تلك الجامعات بنظام دراسة المواد وليس بالنظام التكاملي (Integrated) المتبع في النظام المصري الحالي.

2- دراسة هؤلاء الطلاب تعتمد على أن فترة الدراسة 6 سنوات وليست 5 سنوات طبقًا للمُتبع في النظام المصري حاليًا.

3- لابد من دمج هؤلاء الطلاب المُقيدون بالفرقة من الأولى إلى الثالثة مع الطلاب النظاميين داخل نفس الفرقة والتدريس في فصول منفصلة للطلاب من الفرقة الرابعة وحتى السادسة.

4- نظام القبول:

• الطلاب المقيدون في الفرقة الأولى يتم تسجليهم في الفرقة الأولى في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي.

• الطلاب المقيدون في الفرقة الثانية يتم تسجليهم في الفرقة الثانية في كليات الطب المصرية ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي على أن يتم تدريس مقررات الفرقة الأولى التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الثالثة.

• الطلاب المقيدون في الفرقة الثالثة يتم تسجليهم في الفرقة الثالثة في كليات الطب المصرية ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقًا لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي على أن يتم تدريس مُقررات الفرقة الأولى والثانية التي لم يتم تدريسها بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الرابعة.

• الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023/2024 يعتبر فصل دراسي كامل يمتد إلى 15 أسبوعًا وتصل ساعاته المعتمدة إلى 22 ساعة مُعتمدة.

الطلاب من الفرقة الرابعة وحتى الفرقة السادسة:

• في هذه المرحلة على الطالب دراسة مواد إكلينيكية وعليه الانتهاء منها (الرمد – الأنف والأذن – الطب الشرعي – طب المجتمع – أمراض النساء والأطفال – الجراحة العامة – الباطنة العامة).

وعلى هذا، فإن كل هؤلاء الطلاب سوف يسجلون بالفرقة الرابعة بالجامعات الخاصة والأهلية التي يوجد بها مستشفيات جامعية، وفي حالة استكمال دراسة أحد هذه المواد على الطالب إثبات ذلك، من خلال بيان الدرجات والمحتوى العلمي المعتمد ليتم إعفاؤه منها.

وسوف يعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام القادمة رابطًا إلكترونيًا، يستطيع من خلاله الطلاب الراغبون في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية المصرية التقديم إلكترونيًا على هذا الرابط، بدءًا من يوم السبت الموافق 13 مايو المقبل، للحصول على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات بوضعية الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها، من حيث إنها سبق اعتماد شهاداتها من عدمه، وسوف يتسلم الطالب هذه الإفادة في غضون 72 ساعة من تاريخ التقديم، من مقر المجلس الأعلى للجامعات بمقره بجامعة القاهرة.