«الدلتا التكنولوجية»: الجامعة تشجع الطلاب على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى استثمارية

أكد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة تبحث حاليا سبل التعاون مع محافظة المنوفية في مجال ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة والخدمات والمساهمة في حل المشكلات المجتمعية، وتوطين الصناعة المصرية، وفق توجهات الدولة المصرية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضاف «كشك» في بيانه، أن الجامعة بحثت تنفيذ مشروعات طلابها مع المحافظة لتنفيذها على أرض الواقع وكيفية تسويقها، وذلك لتوفير بيئة إيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب لتكوين جيل من الرياديين قادرًا على إيجاد فرص عمل استثمارية له ولغيره.

أوضح أن وفد المحافظة الذي استقبله الدكتور محمود سالم، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، أبدى إعجابه بأفكار الطلاب ومشروعاتهم، مؤكدا تقديم أوجه الدعم كافة لهم لتحقيقها على أرض الواقع.

تخريج جيل من رواد الأعمال

ونوه بأن الجامعة تحرص على التشجيع على ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتنمية الفكر الريادي الموجه نحو الابتكار والإبداع، وتحفيز الطلاب وتشجيعهم على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى فرص استثمارية تنافسية لتخريج جيل من رواد الأعمال قادر على مسايرة التطورات التكنولوجية والتقنية وتشجيعه على التوجه نحو العالمية والمنافسة والتميز وصقل شخصية للمستقبل.